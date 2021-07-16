Секретарь СНБО анонсировал усилениекарантина в Украине
- Автор:
- София Телишевская
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Офіс президента України / Facebook
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал введение в Украине «более жесткого карантина», но не уточнил о каких именно ограничениях идет речь.
Об этом он сказал на брифинге по результатам заседания СНБО.
Совет обеспокоен тем, что в странах проведения Евро-2020 наблюдается вспышка коронавируса штаммов «Дельта» и «Лямбда», поэтому считает необходимым усилить карантин.
«Я бы хотел обратиться ко всем, у нас к сожалению проходят крупные массовые мероприятия, такие как фестиваль Atlas Weekend и многие отдыхают на море. Те люди, которые сегодня находятся в скоплениях, первые в зоне риска. Поэтому в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО введет еще более жесткие меры», — сказал Данилов и добавил, что об усилении карантина объявит министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Кроме того, он заявил, что предварительные результаты исследования свидетельствуют, что 33% нашего населения уже имеют иммунитет к COVID-19.
«Если мы считаем вакцинированных, то 38 — 40% людей в нашей стране уже с иммунитетом», — пояснил секретарь СНБО.
Предварительные данные исследования Министерства здравоохранения показывают, что треть украинцев имеет антитела к коронавирусу.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России.