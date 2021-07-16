Секретарь СНБО анонсировал усилениекарантина в Украине

Новости

Офіс президента України / Facebook

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал введение в Украине «более жесткого карантина», но не уточнил о каких именно ограничениях идет речь.

Об этом он сказал на брифинге по результатам заседания СНБО.

Совет обеспокоен тем, что в странах проведения Евро-2020 наблюдается вспышка коронавируса штаммов «Дельта» и «Лямбда», поэтому считает необходимым усилить карантин.

«Я бы хотел обратиться ко всем, у нас к сожалению проходят крупные массовые мероприятия, такие как фестиваль Atlas Weekend и многие отдыхают на море. Те люди, которые сегодня находятся в скоплениях, первые в зоне риска. Поэтому в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО введет еще более жесткие меры», — сказал Данилов и добавил, что об усилении карантина объявит министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кроме того, он заявил, что предварительные результаты исследования свидетельствуют, что 33% нашего населения уже имеют иммунитет к COVID-19.

«Если мы считаем вакцинированных, то 38 — 40% людей в нашей стране уже с иммунитетом», — пояснил секретарь СНБО.

Предварительные данные исследования Министерства здравоохранения показывают, что треть украинцев имеет антитела к коронавирусу.