ГУД назначило временного руководителя «Мистецького арсенала»

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Мистецький Арсенал

Исполняющей обязанности генерального директора «Мистецького арсенала» стала Олеся Островская-Люта. Ее назначили и.о., поскольку по результатам конкурса не удалось избрать нового руководителя, а контракт бывшего директора закончился 14 июля.

Об этом говорится на сайте «Мистецького арсенала».

Государственное управление делами объявило повторный конкурс на эту должность, поэтому временно институтом будет руководить исполняющая обязанности.

ГУД принимает документы от претендентов на должность директора «Мистецького арсенала» в течении 30 календарных дней со дня объявления конкурса. Сам конкурс продлится не более двух месяцев со дня объявления.

Напомним, 6 июля конкурсная комиссия не смогла избрать нового директора «Мистецького арсенала». Во время голосования ни одна из кандидатур не получила необходимых пять баллов. Наибольшее количество голосов — 4 из 9 — получил экс-министр культуры 2010 — 2012 годов Михаил Кулиняк. Олеся Островская-Люта получила три голоса, по одному голосу получили Наталья Заболотная и Ирина Кислян.