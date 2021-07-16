Минздрав рассказал, можно ли употреблять алкоголь после вакцинации. Ведомство дало рекомендации
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Министерство здравоохранения дало рекомендации по вакцинации от коронавируса и ответило на популярные вопросы, которые касаются приема алкоголя и жирной пищи после прививки.
В Минздраве заявили, что перед вакцинацией, при отсутствии других причин, не нужно сдавать анализы или проходить обследование. Также не нужно делать ПЦР-тест или тест на антитела перед или после прививки.
Что касается алкоголя, у медиков нет оснований считать, что умеренные дозы влияют на эффективность вакцины. Однако стоит помнить, что большие дозы алкоголя подавляют иммунную систему, что может ослабить иммунный ответ организма на вакцину.
Жирная и «тяжелая» еда не влияет на вакцинацию, но у некоторых людей (в зависимости от особенности организма) такая еда может вызвать боль в животе и тошноту в послевакцинальный период.
Принимать душ, ванну после вакцинации и мочить место укола можно, но желательно избегать лишнего раздражения этого места.
Также нет никаких ограничений для тренировок или физической активности, если у человека нет сильной реакции на вакцину.
После укола можно летать на самолетах — причин для опасений по поводу развития тромбоза во время полетов нет.