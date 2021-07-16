В Днепре избили известную активистку и правозащитницу. Мэр Филатов обратился к новому главе МВД

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Наташа Эшонкулова / Facebook

В Днепре вечером 15 июня в подъезде жестоко избили активистку Наталью Эшонкулову — женщина заявляет о сломанном носе, выбитых зубах, а также о сотрясении мозга. Полиция квалифицировала это как покушение на убийство.

О нападении сама Эшонкулова сообщила в Facebook, а о квалификации нападения — полиция области.

Она рассказала, что ее били руками и ногами по голове. «Если бы не соседка, меня убили бы. У них были ножи». Эшонкулова считает, что нападение произошло из-за ее профессиональной деятельности, в частности «борьбы с бандитами». Она обвиняет в нападении людей бизнесмена Александра Петровского, также среди возможных причастных к нападению активистка назвала днепровского бизнесмена Эмиля Арутюняна и бывшего заместителя мэра Днепра Виталия Мархасина. Сейчас она находится в больнице.

Полиция сообщает, что квалифицировала нападение на Эшонкулову как покушение на умышленное убийство. Правоохранители рассматривают все версии преступления, одной из которых является общественная деятельность потерпевшей.

В пятницу, 16 июля, мэр Днепра Борис Филатов обратился к новоназначенному министру внутренних дел Денису Монастырскому с просьбой найти и наказать исполнителей, организаторов и заказчиков этого преступления.

По данным днепровских СМИ, Наталья Эшонкулова расследует местную преступность, занимается защитой пострадавших от рейдерских захватов в Днепре, является предпринимателем и главой организации «Укры». Филатов отметил, что она отстаивала права предпринимателей, чтобы власть не закрывала мелкий бизнес, и именно благодаря ее усилиям в последнюю волну коронавируса в Днепре не пошли на серьезные ограничения.