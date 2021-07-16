Авиакатастрофа Ан-26 на Камчатке: экипаж проигнорировал предупреждения диспетчеров и приборов и врезался в скалу

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Причиной катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке, вероятно, стала ошибка экипажа — он проигнорировал предупреждения диспетчеров и приборов, и, как следствие, самолет врезался в скалу. Погибли все 28 человек на борту.

Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на информацию Росавиации по безопасности полетов.

Посадка выполнялась в сложных погодных условиях с низкой облачностью. Чтоб посадить самолет, нужно было пролететь мимо аэродрома, развернуться над морем и вернуться к нему. После прохода над аэродромом Ан-26 стал отклоняться от курса. Перед разворотом над морем диспетчер сообщила летчикам об ошибке: они выполняли маневры на пять километров к северу от трассы. Диспетчер запретила им снижаться, но они проигнорировали предупреждение. Вскоре после этого самолет врезался в скалистый берег в 3,6 километра от аэродрома.

Один из участников расследования сообщил «Коммерсанту», что пилоты явно «потерялись» в пространстве и при этом игнорировали как показания приборов, так и предостережения диспетчера.