В Украине впервые за 10 лет открыли новую взлетно-посадочную полосу

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Ковальчук Виктор / УНИАН

В Украине впервые за последние 10 лет открыли новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту. Ее построили в международном аэропорту Одессы.

Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».

Новая взлетно-посадочная полоса позволит сделать аэропорт «всепогодным», то есть он сможет принимать самолеты при любых погодных условиях. Также он сможет принимать широкофюзеляжные самолеты, такие как Boeing 767, Airbus A330 и другие.

Перед этим аэропорт Одессы не работал 36 часов, чтобы подготовиться к запуску новой полосы. 16 июля в 9 утра там приземлился первый самолет.