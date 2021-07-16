В Германии после наводнения более тысячи человек считаются пропавшими без вести

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Chris Gallagher / Unsplash

На Западе Германии примерно 1 300 человек числятся пропавшими без вести. В результате наводнений погибли не менее 70 человек.

Об этом вечером 15 июля сообщила районная администрация округа Арвайлер. Люди именно с этого округа исчезли.

Только в одном районе города Бад-Нойенар-Арвайлер провели более тысячи спасательных операций.

«В связи с природной катастрофой в округе есть новые жертвы. Кроме того, сейчас считаем, что почти 1,3 тысячи пропавших без вести», — говорится в сообщении властей. Пока невозможно сделать окончательные выводы из-за «сложной обстановки».

Что касается соседней Бельгии, которую также частично подтопило, то там погибли по меньшей мере 11 человек, пишет BBC.

Наводнения в Германии и Бельгии начались из-за ливней. Дожди в Бельгии начались в ночь с 14 на 15 июля. Наводнения в стране оцениваются как самое сильное с начала века. За последние сутки (15 июля) выпала полуторамесячная норма осадков. В Германии ливни продолжаются с 12 июля. Сейчас также уровень воды поднимается в отдельных районах Нидерландов, Франции и Швейцарии.