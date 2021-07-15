В ДР Конго отправят 40 украинских военных и полицейских. Зеленский подписал указ
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- Костя Андрейковец
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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Президент Владимир Зеленский подписал указ о направлении в Демократическую Республику Конго еще 40 украинских миротворцев.
Указ № 297/2021 подписан на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны.
Решение обосновано тем, что участие Украины в миссии ООН «отвечает национальным интересам государства, будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности».
В ДР Конго отправят 20 военнослужащих Вооруженных сил и 20 полицейских и нацгвардейцев. Кабмину поручено принять меры для отправки миротворцев.
- В этом году в ДР Конго погибли три украинских миротворца.
- В феврале в стране убили посла Италии. Конвой ООН атаковали боевики. Также был убит один из солдат.