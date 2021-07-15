В Украине изменили правила посещения футбольных матчей

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Украинская футбольная премьер-лига лига утвердила новый временный медицинский протокол о проведении матчей, который разрешает заполнять стадионы на 66%.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

В регионах с «зеленым», «желтым» или «оранжевым» уровнем эпидемической опасности разрешено заполнять зрителями не более 2/3 от общей вместимости стадиона.

В «зеленых» зонах все зрители и участники соревнований должны носить маски или респираторы, которые закрывают нос и рот.

В «желтых» и «оранжевых» разрешено пребывание одного человека на 4 кв. метрах площади здания или территории с учетом требований «зеленой» зоны.