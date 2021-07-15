В Украине по просьбе производителя изменили требования к хранению вакцины Pfizer
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Getty Images / Bloomberg / Contributor
Производитель вакцины Comirnaty компания Pfizer обратилась к национальным регуляторным органам по охране здоровья с просьбой ослабить требования к холодовой цепи своей вакцины: разрешить хранить неразведенный препарат при температуре от +2 °C до +8 °C в течение месяца — вместо 5 дней.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины 15 июля.
Поэтому, согласно новым рекомендациям, эту вакцину можно безопасно хранить в пунктах прививок в обычных холодильниках при температуре от +2 °C до +8 °C, в течение одного месяца. Эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года.
- 14 июля стало известно, что в Харьков партию вакцины Pfizer доставили с грубым температурным нарушением, из-за чего 9 360 доз было испорчено. На видео видно, что партия вакцины поступила в ящике без холодильных элементов, в котором температура +10 °C. Испорченные дозы вернули поставщику, уведомив о ситуации Министерство здравоохранения, и не ставили их на учет. Использовать эти дозы для вакцинации не будут.