В России умер артист и музыкант Петр Мамонов. Он находился в коме из-за коронавируса
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В России умер артист, музыкант и создатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов.
Об этом «Интерфаксу» сообщила его жена.
Мамонов скончался в возрасте 70 лет находясь в искусственной коме в больнице под Москвой. В конце июня его госпитализировали в больницу с коронавирусом и подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивали как тяжелое — у него было поражено 87% легких.
- Петр Мамонов стал известен благодаря группе «Звуки Му», которую основал в 1983 году, а также ролям в кино и театре. Он сыграл в таких фильмах как «Такси-блюз», «Остров» и «Царь». Мамонов снялся в около 20 ролях.
- В декабре 2020 года Мамонову запретили въезд в Украину на три года за поездки в оккупированный Крым.