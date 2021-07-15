Эстония объявила персоной нон грата российского дипломата

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Ville Säävuori / Flickr

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России Александра Петрова, ему вручили ноту об объявлении дипломата российского посольства персоной нон грата.

Об этом сообщили в Департаменте по связям с общественностью МИД Эстонии.

«Это ответ на изгнание нашего консула из России, как это принято в международной дипломатии и на принципах взаимности», — заявили в дипучреждении.

В то же время в МИД Эстонии выразили надежду, что это не нанесет ущерб двусторонним отношениям страны с Россией.

«Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях. По-прежнему, очень жаль, что Россия избрала недружественную линию для общения с Европейским Союзом и его государствами-членами», — добавили в министерстве.