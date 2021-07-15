СБУ: Из Украины в Россию пытались переправить комплектующие к ударному вертолету Ми-24

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СБУ

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ помешали незаконному вывозу в Россию комплектующих к ударному боевому вертолету Ми-24.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали контрабандистов в Харьковской области почти на самой границе. У них изъяли запчасти к штурмовой авиации и документацию.

Открыто уголовное производство по ст. 333 УК (нарушение порядка международных передач товаров, подлежащих госэкспортному контролю). Задержанным грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Изъятые материалы направлены на экспертизу.