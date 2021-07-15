Бывший политзаключенный Сенцов обвинил главу ОП Ермака в недопуске его кинопроекта на питчинг Госкино
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в недопуске его нового проекта к конкурсу на госфинансирование.
Об этом режиссер написал в Facebook.
«Мой следующий проект под названием «Кай» — драма о семейных отношениях, которую мы подали на госфинансирование, даже не был допущен к следующему питчингу Госкино. Официальная причина — низкие оценки экспертов», — написал Сенцов.
Режиссер выразил уверенность, что его сняли с конкурса не из-за слабого сценария, а из-за гражданской позиции и политических взглядов.
«Эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию главы Офиса президента. Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально, это реакция на мою критику власти», — добавил он.
Сенцов подчеркнул, что всегда был против кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что он сидел в российской тюрьме, и хотел просто снова снимать кино и работать наравне с другими.
Кроме того, он напомнил, что предыдущий его проект «Носорог» победил на нескольких международных питчингах и в 2012 году получил первенство в отборе Госкино.
- 25 августа 2015 в России Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористической организации и руководстве ею, попытке приобретения взрывчатых устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.
- 7 сентября 2019 вместе с еще 34 заключенными Кремля Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.