Бывший политзаключенный Сенцов обвинил главу ОП Ермака в недопуске его кинопроекта на питчинг Госкино

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в недопуске его нового проекта к конкурсу на госфинансирование.

Об этом режиссер написал в Facebook.

«Мой следующий проект под названием «Кай» — драма о семейных отношениях, которую мы подали на госфинансирование, даже не был допущен к следующему питчингу Госкино. Официальная причина — низкие оценки экспертов», — написал Сенцов.

Режиссер выразил уверенность, что его сняли с конкурса не из-за слабого сценария, а из-за гражданской позиции и политических взглядов.

«Эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию главы Офиса президента. Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально, это реакция на мою критику власти», — добавил он.

Сенцов подчеркнул, что всегда был против кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что он сидел в российской тюрьме, и хотел просто снова снимать кино и работать наравне с другими.

Кроме того, он напомнил, что предыдущий его проект «Носорог» победил на нескольких международных питчингах и в 2012 году получил первенство в отборе Госкино.