В Украине за сутки вакцинировали почти 110 тысяч людей и выявили 623 новых случая COVID-19

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За сутки в Украине медики вакцинировали 108 759 человек, первую дозу получили 61 580 человек, а полностью иммунизированы — 41 179.

Об этом сообщает Минздрав.

По состоянию на 14 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 804 621 человек.

С начала прививочной кампании первую дозу вакцины получили 2 476 632 человека, а две дозы — 1 258 703 (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Кроме того, в течение суток в Украине выявили 623 новых случая COVID-19, в частности заболели 37 детей и 12 медработников.

По данным Минздрава, госпитализированы 387 человек, выздоровели — 589, умерло — 20.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 242 868 случаев заражения коронавирусом. При этом 52 685 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 179 665 — выздоровели.