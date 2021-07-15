«Будут последствия»: ЕС осудил обыски у правозащитников Беларуси
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Представитель Европейской службы по внешним делам Петер Стано осудил обыски и задержания в ряде неправительственных организаций Беларуси.
Он отметил, что обыски прошли, в частности, в правозащитном центре «Вясна» и Хельсинкском комитете.
«Режим Лукашенко, который боится независимых голосов, теперь начинает полномасштабную атаку, чтобы заставить их навсегда замолчать. Грубые нарушения прав и свобод человека будут иметь последствия», — написал пресс-секретарь.
Напомним, 14 июля силовики провели обыски у правозащитников и в других неправительственных организациях, в результате чего задержали более 10 человек.
Среди них — юрист центра «Вясна» Владимир Лабкович и его жена, правозащитница Евгения Бабаева и другие.
Также сотрудники КГБ задержали активистов Александра Руткевича и Арину Каршунову.
- В марте Следственный комитет Беларуси возбудил в отношении правозащитной организации «Вясны» уголовное дело по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. СК утверждает, что «Вясна» финансировала массовые беспорядки.
- Днем 14 июля «Вясна» сообщила о массовых обысках у своих сотрудников, членов общественных организаций и журналистов.
- Ранее КГБ заявил о задержании якобы всех участников «террористических ячеек», которыми руководили из-за рубежа.