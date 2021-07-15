«Будут последствия»: ЕС осудил обыски у правозащитников Беларуси

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Представитель Европейской службы по внешним делам Петер Стано осудил обыски и задержания в ряде неправительственных организаций Беларуси.

Он отметил, что обыски прошли, в частности, в правозащитном центре «Вясна» и Хельсинкском комитете.

«Режим Лукашенко, который боится независимых голосов, теперь начинает полномасштабную атаку, чтобы заставить их навсегда замолчать. Грубые нарушения прав и свобод человека будут иметь последствия», — написал пресс-секретарь.

Напомним, 14 июля силовики провели обыски у правозащитников и в других неправительственных организациях, в результате чего задержали более 10 человек.

Среди них — юрист центра «Вясна» Владимир Лабкович и его жена, правозащитница Евгения Бабаева и другие.

Также сотрудники КГБ задержали активистов Александра Руткевича и Арину Каршунову.