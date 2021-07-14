США перебросили в Литву танки и артиллерию, а Польша покупает 250 новых M1A2 Abrams
- Автор:
- Костя Андрейковец
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США в рамках ротации войск завершили доставку в Литву тяжелого вооружения и военной техники для американской бронетанковой бригады, которая была переброшена для усиления восточного фланга НАТО.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», в рамках операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость») в Литву прибыло 3,8 тысячи американских военнослужащих, 80 танков Abrams, 15 самоходных артиллерийских установок Paladin (155-мм), 130 боевых машин пехоты Bradley, 500 грузовиков, 850 прицепов и 1,5 тысячи колесных авто различных типов.
Вся техника и личный состав были разгружены с американских транспортных кораблей в литовском порту Клайпеда.
Неделей ранее сотни танков и САУ 1-й пехотной дивизии армии США были выгружены в польском порту Гданьска. Техника прибыла в Польшу также в рамках Atlantic Resolve.
Кроме этого, сегодня, 14 июля, министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что его страна договорилась с США о покупке 250 новых танков M1A2 Abrams последней версии SEPv3. Этого достаточно для создания минимум четырех танковых батальонов.
«Наша задача — сдержать потенциального агрессора. Мы все знаем, где находится этот агрессор», — сказал Блащак.
- США и союзники НАТО развернули операцию Atlantic Resolve в 2014 году из-за агрессии России на востоке Украины и в Крыму. Силы США после этого усилили контингент в Польше и Литве.
- В сентябре 2021 года на территории Беларусь пройдут крупные военные учения с Россией «Запад-2021». Литва на границе строит ограждения и усиливает границу войсками из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси. Сейм Литвы признал это гибридной агрессией.