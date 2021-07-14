Германия заплатит женщине €23 тысячи компенсации — за «неприемлемый детский сад», который был далеко от дома

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Isa KARAKUS / Pixabay

В Германии государство должно выплатить женщине €23 тысячи за то, что детский сад, в котором место предоставили ее ребенку, был слишком далеко от дома. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Садик для сына дали не рядом с домом и не возле работы. Женщине пришлось ежедневно отвозить туда ребенка на машине — на дорогу она тратила примерно 2 часа в день (с учетом пробок).

Затем она подала в суд на общину, которая распределила сына в тот сад, и выиграла дело. Суд во Франкфурте-на-Майне постановил, что ей должны выплатить €23 тысячи компенсации за то, что государство не смогло предоставить ей и ее сыну приемлемый детский сад. Суд отметил, что садик должен соответствовать индивидуальным потребностям ребенка и родителей «во времени и пространстве». Также из-за ежедневных поездок туда-сюда женщина потеряла часть прибыли.

О том, что ребенку нужно место в саду, она сообщила общине сразу после рождения сына. При этом женщина в своем заявлении указала не одно учреждение, а отметила все детские сады возле дома и работы.