Twitter закрывает свой аналог «сторис» Fleets из-за низкой популярности
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Компания Twitter закрывает в своей соцсети функцию Fleets (аналог Stories в Instagram), которую запустила в ноябре 2020 года.
В блоге компании сказано, что с 3 августа в верхней части приложения вместо исчезающих «сторис» будут отображаться активные голосовые чаты Spaces.
От «флитов» отказались из-за их низкой популярности. Компания считала, что функция поможет снизить давление вокруг твитов (особенно для публичных личностей), а пользователи смогут выражать «случайные мысли и чувствовать себя более комфортно». Функция должна была позволить пользователям меньше думать о реакции на их твиты (в Fleets нет лайков и ретвитов) и прийти к личному общению, но этого не произошло.
Вместо этого, пользователи использовали «флиты» для пиара своих же твитов, чтобы привлечь больше аудитории.
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