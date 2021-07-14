СБУ в аэропорту «Борисполь» блокировала контрабанду продукции Apple и других брендов на 30 млн грн
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В международном аэропорту «Борисполь» сотрудники Службы безопасности заблокировали ввоз в Украину техники Apple и других брендов на сумму более 30 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным службы, контрабандисты хотели ввезти в Украину технику под видом личных вещей, чтобы не платить таможенные сборы. Для прикрытия они вносили в таможенные декларации недостоверные ведомости о наименовании груза.
Правоохранители в ящиках-посылках и упаковках нашли 4 700 единиц цифровой техники и партию брендовых ювелирных изделий. Также были найдены 168 упаковок кальянного табака и 715 кг табачных смесей. Все эти товары приехали в Украину из стран Евросоюза и Ближнего Востока.
В Украине товар планировали продавать через аффилированные с контрабандистами торговые точки.
- В конце июня СБУ разоблачила организованную группу контрабандистов, которая пыталась вывезти за границу партию артефактов времен Киевской Руси и І века до нашей эры.
- Позднее СБУ разоблачила масштабную схему контрабанды брендовой одежды и косметических товаров из ЕС. Только в одной партии контрабанды злоумышленники хотели перевезти товаров на 16 млн грн. Схему организовал подсанкционный львовянин Дидух с семьей.