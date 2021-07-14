Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о большом гербе Украины

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УНІАН / Кузьмин Александр

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти 14 июля поддержал законопроект №5712 президента Владимира Зеленского о большом государственном гербе Украины.

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы комитета и депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.

За законопроект проголосовали 17 членов комитета, против — 2, воздержались — 3. Далее законопроект передадут на рассмотрение в сессионный зал.

В законопроекте указано, что на большом государственном гербе изображены следующие элементы:

знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины);

изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого;

лев (герб Галицко-Волынского княжества);

воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского).

Верховна Рада України

Отметим, что большой герб, который предложил Зеленский, отличается от того эскиза, который был избран Государственным агентством по вопросам искусств и художественного образования. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко объяснил, почему: «У нас нет и не было никаких обязательств вносить победителя по одному из конкурсов (по последнему конкурсу тоже). Эскиз, который сейчас внесен президентом, он в прошлогоднем конкурсе на втором или третьем месте тоже фигурировал (ну, похожий на него очень, примерно). Поэтому здесь вопрос о содержании, а не о форме».