Папу Римского выписали из больницы после операции на кишечнике

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Папу Франциска утром в среду, 14 июля, выписали из больницы Университета Джемелли в Риме — через 10 дней после операции на кишечнике, которую провели 4 июля. Об этом сообщает CNN.

Перед тем, как вернуться в Ватикан, Папа посетил базилику Санта-Мария-Маджоре, где перед иконой Девы Марии выразил благодарность за успех операции и помолился за всех больных. Уже к полудню он вернулся в свою резиденцию Casa Santa Marta.

Отметим, что в воскресенье, 11 июля, 84-летний Папа прочитал молитву с балкона больницы в Риме. Это была его первая молитва, которую он зачитал не из окна, которое выходит на площадь Святого Петра в Ватикане.

«В эти дни госпитализации я еще раз убедился, насколько важна хорошая сфера здравоохранения, которая доступна для всех, как в Италии, так и в других странах», — сказал он тогда.

Операция на кишечнике была плановым хирургическим вмешательством. Это первая госпитализация Франциска, с тех пор как в 2013 году он стал Папой. У него была дивертикулярная болезнь — это общее название распространенного состояния, которое включает в себя небольшие выпуклости или мешочки — дивертикулы, которые образуются на стенках толстой кишки. По данным Национального института здоровья США, это распространенное заболевание, которым страдает более половины взрослого населения США, и оно чаще встречается с возрастом.