Рада переименовала День защитников на День защитников и защитниц

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АрміяInform

Верховная Рада приняла законопроект №2325 о переименовании Дня защитника на День защитников и защитниц. Документ вносит соответствующие изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины. Такое решение поддержали 317 народных депутатов.

Об этом говорится на сайте Рады.

«Парламент поддержал переименование Дня защитника, который Украина празднует 14 октября, в День защитников и защитниц. В 2008 году на службе в ВСУ было 1 800 женщин, теперь же службу проходит 31 757 женщин. Женщины все чаще становятся на защиту нашего государства, а значит, мы будем обеспечивать больше возможностей для них, чтобы наравне с мужчинами нести службу в ВСУ», — рассказала руководительница движения «Зе! Женщины» и народный депутат от «Слуг народа» Марина Бардина.

Также в Раде зарегистрированы инициативы № 5485 и №5488, направленные на противодействие сексуальным домогательствам в ВСУ.