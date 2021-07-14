ВОЗ: Штамм коронавируса «Дельта» циркулирует в 111 странах

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Plastifikator x «Бабель»

Мутировавший штамм коронавируса «Дельта», который впервые выявили в Индии, циркулирует по меньшей мере в 111 странах и территориях.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Штамм «Альфа», который распространился из Великобритании, зафиксировали в 178 странах и территориях, а вариант «Бета» из Южной Африки — в 123 странах.

А вот бразильский штамм «Гамма» выявили только в 75 странах.

За последнюю неделю (с 5 по 11 июля) наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10% по сравнению с предыдущей неделей. В среднем ежедневно сообщалось о более 400 тысячах случаев по сравнению с 370 тысячами за предыдущую неделю.

Количество смертей увеличилось на 3% и составило 55 830 летальных исходов.

Больше всего новых случаев заболевания за прошлую неделю зарегистрировали в Бразилии (333 030, уменьшение на 9% по сравнению с предыдущей неделей), Индии (29 1789, уменьшение на 7%), Индонезии (243 119, увеличение на 44%), Великобритании ( 210 277, увеличение на 30%), Колумбии (174 320, уменьшение на 15%).