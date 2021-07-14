В Канаде нашли массовое захоронение на месте школы-интерната. Там насильно ассимилировали детей коренных народов

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Prabhu B Doss / Flickr

В Канаде на территории бывшей школы-интерната для детей коренного населения обнаружили массовое захоронение. Это уже не первая подобная «находка».

Об этом сообщает The Guardian.

Могилы нашли на острове Пенекалут неподалеку от Ванкувера. Речь идет о более чем 160 «необозначенных и незадокументированных могилах».

На этом месте раньше работала государственная школа под управлением католической церкви. Однако пока неизвестно, идет ли речь именно о детских захоронениях.

Премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что у него «разрывается сердце» за племя пенелакут и коренные народы по всей стране из-за того, что когда-то случилось с этими детьми.

В мае и июне на территории двух бывших школ-интернатов в канадских провинциях Британская Колумбия и Саскачеван тоже обнаружили незадокументированные останки почти тысячи человек.