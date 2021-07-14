В Канаде нашли массовое захоронение на месте школы-интерната. Там насильно ассимилировали детей коренных народов
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- София Телишевская
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Prabhu B Doss / Flickr
В Канаде на территории бывшей школы-интерната для детей коренного населения обнаружили массовое захоронение. Это уже не первая подобная «находка».
Об этом сообщает The Guardian.
Могилы нашли на острове Пенекалут неподалеку от Ванкувера. Речь идет о более чем 160 «необозначенных и незадокументированных могилах».
На этом месте раньше работала государственная школа под управлением католической церкви. Однако пока неизвестно, идет ли речь именно о детских захоронениях.
Премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что у него «разрывается сердце» за племя пенелакут и коренные народы по всей стране из-за того, что когда-то случилось с этими детьми.
В мае и июне на территории двух бывших школ-интернатов в канадских провинциях Британская Колумбия и Саскачеван тоже обнаружили незадокументированные останки почти тысячи человек.
- С XIX века до конца 90-х годов ХХ века более 150 тысяч потомков коренных народов были вынуждены посещать финансируемые государством школы в рамках кампании по насильственной ассимиляции в канадское общество. Жестокое обращение с детьми там было обычным явлением, а школьники регулярно умирали в интернатах от болезней и насилия.