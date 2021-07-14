Экс-судья Верховного суда США проиграл иск против звезды фильма «Борат» Саши Барона Коэна

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Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка отклонил иск, поданный бывшим главой Верховного суда штата Алабама Роем Муром против британского комика Саши Барона Коэна.

Слушания длились в течение двух лет, сообщает The Independent.

Коэн, получивший широкую известность после выхода фильма о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве, в 2018 году снимал в США серию сатирических скетчей под названием «Who Is America?».

Героем одной из серий стал политик из Алабамы Рой Мур, дважды занимавший пост главы Верховного суда штата и затем претендовавший на место в Сенате США.

Но в 2017 году он был вынужден выйти из предвыборной гонки после многочисленных обвинений в домогательствах к несовершеннолетним.

Мур и его жена подали на британского комика в суд после выхода в эфир эпизода, в котором Коэн в образе израильского специалиста по антитеррору сообщает, что он должен вручить бывшему судье награду за поддержку Израиля.

Во время интервью Коэн заявляет, что разработал специальный прибор, который позволяет определять педофилов. Каждый раз, когда этот прибор оказывался в непосредственной близости от Мура, раздавался громкий звук.

Возмущенный экс-судья тогда прервал интервью и обвинил комика в клевете, подрыве деловой репутации, нанесении морального ущерба и мошенничестве. В качестве компенсации семья Мура потребовала от Коэна, а также телеканалов CBS и Showtime $95 миллионов.

Иск окончательно отклонили, поскольку перед записью интервью Мур подписал документы об отказе от любых претензий к авторам видеосъемки.