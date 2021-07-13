В Лос-Анджелесе объявили номинантов на телевизионную премию «Эмми». Список

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Ryan McGilchrist / Unsplash

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на 73-ю телевизионную премию «Эмми», они представлены в 24 категориях. Вот полный список.

Церемония награждения состоится вечером 19 сентября (в 03:00 по киевскому времени 20 сентября).

За награду в номинации «Лучший драматический сериал» будут соревноваться «Пацаны», «Корона», «Мандалорец», «Поза», «Рассказ служанки», «Бриджертоны», «Страна Лавкрафта» и «Это мы».

На награду в номинации «Лучший мини-сериал» претендуют «Ход королевы», «ВандаВижен», «Я могу уничтожить тебя», «Мейр из Исттауна» и «Подземная железная дорога».

В номинации «Лучший комедийный сериал» на награду претендуют «Эмили в Париже», «Метод Комински», «Кобра Кай», «Бортпроводница», «Тед Лассо», «Черная комедия», «Pen 15» и «Хитрости».

Лучшей актрисой в драматическом сериале может стать Оливия Колман и Эмма Коррин (обе — «Корона»), Узо Абуда («Пациенты»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), ЭмДжей Родригез («Поза»), Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»). В аналогичной мужской номинации представлены Джош ОʼКоннор («Корона»), Билли Портер («Поза»), Стерлинг Браун («Это мы»), Реггей-Жан Пейдж («Бриджертоны») и Мэттью Риз («Перри Мейсон»).

Лучшей актрисой в комедийном сериале может стать Эйди Брайант («Выскочка»), Кейли Куоко ( «Бортпроводница»), Эллисон Дженни («Мамочка»), Трейси Эллис Росс («Черная комедия») или Джин Смарт («Хитрости»). Лучшим комедийным актером может стать Энтони Андерсон («Черная комедия»), Майкл Дуглас («Метод Комински»), Уильям Х. Мэйси («Бесстыжие»), Джейсон Судейкис («Тед Лассо» ) или Кенан Томпсон («Шоу Кенана»).