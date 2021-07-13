В Киеве ночь на 12 июля была самой жаркой за почти 100 лет

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Hans Reniers / Unsplash

В Киеве ночь на 12 июля оказалась самой теплой за последние 99 лет — зафиксировали +22 °С.

Об этом Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила 13 июля.

Предыдущий рекорд был в 1922 году — тогда температура ночью была +21,4 °С.

Всего с начала года в Киеве установили 21 температурный рекорд. Так, например, 25 июня в столице среднесуточная температура воздуха составляла +28,3 °С, что на 1,7 °С выше рекордного значения для этого дня 1957 года. После полудня температура поднялась до +35,4 °С, превысив предыдущий рекорд 1885 года на 0,4 °С.

Минимальная температура 25 июня не опускалась ниже 21 °С, что на 0,5 °С теплее, чем это было в 1957 году.