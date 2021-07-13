Снос здания «Квіти України»: советник Кличко пожаловался на отсутствие полномочий отменить разрешение на строительные работы

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ПАТ «Квіти України» / Facebook

Демонтаж здания «Квіти України» в Киеве не могли начать без согласования Министерства культуры, поскольку этот адрес «попадает в исторический ареал», а у столичной власти нет полномочий аннулировать разрешение на строительные работы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец.

«Застройщик заявляет, что у него есть сообщение о начале строительных работ. Далее застройщик заявляет, что частью подготовительных работ является снос фасада здания. В проекте подготовительных работ, предоставленном собственно застройщиком, отсутствует демонтаж фасада здания. Относительно этого нарушения отправлена ​​проверка Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева», — заявил он и выложил копии документов.

Также Белоцерковец считает, что после проверки будет составлен акт о несоответствии работ проекту и подан иск в суд с целью отменить сообщение о подготовительных работах.

«Представляете, сколько времени будет рассматриваться иск в суде? А все благодаря «суперреформе», вступивший в силу в июне 2020 года, в рамках которой были внесены изменения по регулированию градостроительной ситуации. Именно после этого ответственные органы лишили возможности аннулировать сообщения и декларации на основании выявленных нарушений. Ранее застройщик был вынужден обращаться в суд, теперь проверяющие органы, которые реагируют на обращения общины, должны сами идти в суд», — посетовал советник Кличко.