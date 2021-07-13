Суд признал кондитерскую компанию «АВК» банкротом

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Хозяйственный суд Донецкой области признал кондитерскую компанию «АВК» банкротом и начал процесс ликвидации.

Об этом пишет Finbalance со ссылкой на решение суда.

Соответствующее решение приняли еще 8 июля.

«Имеет место факт превышения размера пассива должника над его активами, недостаточность имеющегося у должника имущества для удовлетворения требований кредиторов; коэффициент обеспеченности собственными средствами является низким, что снижает вероятность возможности неплатежеспособного предприятия использовать внесудебные меры восстановления платежеспособности; отрицательный результат показателя текущей платежеспособности, что свидетельствует о текущей неплатежеспособности предприятия», — говорится в решении суда.

Там также указывают, что после открытия дела о банкротстве компания не предоставляла предложений по восстановлению своей платежеспособности. Среди кредиторов «АВК» указаны Всеукраинский банк развития, Райффайзен банк, Сбербанк и Проминвестбанк.