Нардеп Тищенко пояснил конфликт с министром Ткаченко «разной идеологией» и невыполненными обещаниями по «Танцам со звездами»

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УНИАН

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Николай Тищенко говорит, что конфликт с бывшим генеральным директором «1+1 media» и нынешним министром культуры Александром Ткаченко произошел «из-за разной идеологии, философии и подхода к жизни».

Об этом Тищенко рассказал в большом интервью «Бабелю».

«Наверное, все началось с телевидения», — отмечает депутат и объясняет, что в 2018 году, когда он был ведущим программы «Ревизор» на «Новом канале», его позвали на «1+1» участвовать в главном проекте канала «Танцы со звездами».

Он согласился, но предупредил, что танцевать не умеет, поэтому канал гарантировал ему определенное количество эфиров, но обещания не сдержал. В итоге Тищенко быстро вылетел из программы.

На вопрос, каким образом ему могли гарантировать эфиры, если за участников голосует независимое жюри и зрители, ответил коротко: «У канала есть обязательства, что звезда не уйдет раньше такого-то эфира. Это все устные договоренности».

Тищенко также обвинил телеканал в том, что они «дискредитировали его и президента».

«Плюсы» думали, что они будут рулить президентом, но нашим президентом никто рулить не будет», — отметил нардеп.