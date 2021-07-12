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Ямайка намерена просить у Великобритании репарации за колониальный период рабовладения.

Об этом сообщает Reuters.

Вопрос о репарациях поднял член парламента Майк Генри, который вынес на обсуждение соответствующую петицию. У Британии хотят потребовать 7,6 миллиарда фунтов стерлингов ($10,5 млрд). Генри указывал, что эта сумма эквивалентна общей выплате бывшим рабовладельцам, которым империя компенсировала убытки за потерю рабов.

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Министр спорта и культуры Оливия Грандж отметила, что вопрос репараций назрел давно. Петиция уже получила одобрение Национального совета по репарациям и вскоре будет официально зарегистрирована после консультаций с генеральным прокурором и юристами. Позже эту петицию направят королеве Елизавете II.

Ямайка является частью Британского Содружества, а британская королева формально остается главой государства.