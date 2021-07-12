Зеленский не будет обсуждать с Меркель компенсацию за «Северный поток — 2». Предложено вынести вопрос в «Нормандский формат»

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Президент Владимир Зеленский не будет обсуждать с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос денежной компенсации Украине за запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Президент в целом будет настаивать на остановке проекта.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает «Интерфакс-Украина».

«Позиция Владимира Зеленского такова: «Северный поток — 2» — это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Потому, думаю, о каких-либо экономических компенсациях говорить не будут. Президент Украины пытается остановить строительство. Если не удастся это сделать, тогда мы говорим о гарантиях безопасности — возвращение временно оккупированных территорий, а не денежная компенсация», — сказал он.

По словам Никифорова, украинская сторона привезла на переговоры множество аргументы против строительства. Он отметил, что Зеленский будет пытаться остановить проект даже после запуска «трубы».

На совместном брифинге с Зеленским Меркель заявила, что Германия всерьез воспринимает «большие опасения» Украины и будет добиваться от России сохранения транзита газа через Украину в дальнейшем.

Зеленский сказал, что вопрос трубопровода нужно рассматривать в «Нормандском формате» с Германией, Францией и другими участниками. Меркель ответила, что это возможно, но отдельно от процесса урегулирования конфликта на Донбассе.