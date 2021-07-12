Канцлер Меркель: Германия передаст Украине 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса

Новости

Пресс-служба президента Украины

Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия передаст Украине 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса.

Об этом она заявила на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 июля во время его визита в Германию.

«Украина и Германия хотят вместе преодолеть вызовы пандемии. Можем сегодня обещать Украине до 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. Это очень важный шаг», — заявила Меркель.

Когда именно передадут вакцину и о каком препарате идет речь — пока неизвестно.

Напомним, что Германия с 25 июня открылась для вакцинированных туристов из-за пределов ЕС. Украинцы туда смогут въехать, если вакцинированы следующими препаратами: BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca (и ее аналог Covishield) и Johnson & Johnson. В этом перечне нет китайской вакцины CoronaVac, которой прививают в Украине, ведь ЕС до сих пор проверяет препарат. Для въезда необходимо предоставить международный сертификат вакцинации (это не паспорт вакцинации, его можно получить у семейного врача).