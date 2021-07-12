«Слуга народа» на заседании фракции обсудит законопроект о повышении налогов. Туда позовут министра экономики

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«Бабель»

Фракция «Слуга народа» на заседании 12 июля обсудит дискуссионный законопроект, который предусматривает повышение различных налогов.

Об этом пишет пресс-служба партии.

«Мы вызвали на фракцию первого вице-премьера Украины, министра экономики Украины Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко. Все понимают, что эта законодательная инициатива является дискуссионной в обществе, а следовательно и среди депутатов как представителей общества», — пояснил глава фракции Давид Арахамия.

По его словам, члены правительства должны объяснить нардепам все главные новации этого законопроекта для того, чтобы депутаты имели возможность сформировать общую позицию перед голосованием во втором чтении.