Евросоюз продлил санкции против России из-за дестабилизации Украины до 2022 года

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Европейский Союз продлил на полгода санкции против России из-за дестабилизации Украины.

Соответствующий документ был принят 12 июля, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

«Совет сегодня постановил продлить санкции в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года», — говорится в документе.

Как отмечается, речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, запрете финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям.

Санкции также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов оборонного назначения и устанавливают запрет на товары двойного назначения для использования в военных целях или для конечных пользователей военного назначения в России.

К тому же ограничен доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

В Совете ЕС также отметили, что кроме экономических санкций, блок применяет различные меры в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополь, а также на умышленную дестабилизацию Украины: дипломатические меры, индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничение поездок) и конкретные ограничения экономических отношений с Крымом и Севастополем.