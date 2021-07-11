Джокович выиграл свой шестой турнир на Уимблдоне. Он сравнялся по трофеям с Федерером и Надалем
- Автор:
- Олег Панфилович
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Novak Djokovic / Twitter
Сербский теннисист Новак Джокович победил на нынешнем Уимблдонском турнире.
В решающем поединке третьего в сезоне турнира серии Grand Slam Джокович одержал волевую победу над сеяным под номером 7 итальянцем Маттео Берреттини со счетом 6: 7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Поединок длился 3,5 часа.
Это шестая победа 34-летнего теннисиста на Уимблдоне. До этого он выигрывал этот турнир в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. Всего серб выиграл 20 титулов на турнирах Grand Slam. По этому показателю он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.
- В июне Новак Джокович одержал вторую в карьере победу на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос — 2021»).
- В сентябре прошлого года Джоковича дисквалифицировали с Открытого чемпионата США (US Open) после того, как бросил мячом в линейную судью и попал ей в шею.