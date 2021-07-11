В Германии впервые ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки

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В немецком районе Анхальт-Биттерфельд земли Саксония-Анхальт ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. По всей Германии подобное происходит впервые.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Местные власти не могут восстановить работу компьютерной системы после кибератаки. Из-за этого в районе, в котором проживает 157 тысяч человек, оказались заблокированными социальные выплаты. Это и привело к введению режима чрезвычайной ситуации.

«Мы практически полностью парализованы — и так будет продолжаться в течение ближайшей недели», — заявил представитель местных властей.

В Федеральном управлении по информационной безопасности сообщили, что специалисты ведомства уже на месте происшествия. Они отметили, что, скорее всего, речь идет о шантаже — специальных компьютерных программах, которые требуют деньги за восстановление данных.