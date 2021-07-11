В начале следующей недели в Украине сохранится жара, но на некоторых территориях пройдут дожди

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Gerd Altmann / Pixabay

В ближайшие сутки в Украине сохранится жаркая погода, однако на некоторых территориях возможны дожди.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В понедельник ночью, 12 июля, в Украине без осадков, днем в южных, центральных, северных областях и в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, в отдельных районах град и шквалы 15—20 м/с, на остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 5—10 м/с. Температура ночью +16... +21 °С, днем +29... +34 °С, в Карпатах ночью +9 ... +14 °С, днем +23... +28 °С. В Киеве в понедельник ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +19... +21 °С, днем +30... +32 °С.

Во вторник, 13 июля, на Правобережье (кроме Карпатского региона) и в Херсонской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный и восточный, 5—10 м/с. Температура ночью +15... +20 °С, днем +29... +34 °С; в Карпатах ночью +8... +13 °С, днем +22... +27 °С.

В Киеве во вторник местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5—10 м/с. Температура ночью +18... +20 °С, днем +31... +33 °С.