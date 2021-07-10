Чернигов стал первым городом, где в центрах массовой вакцинации начали делать прививки препаратом Pfizer

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Чернигов стал первым городом в Украине, где в пунктах массовой вакцинации начали делать прививки препаратом Pfizer.

Об этом написал в Facebook генеральный директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.

В первый день использования Pfizer — 10 июля — в торговом центре Hollywood этим препаратом вакцинировали 686 человек, в ЦУМ — 420. В Деснянский районный совет на вакцинацию китайским препаратом CoronaVac пришли 194 человека.

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Отметим, что Минздрав открыл в Украине почти 200 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и часами работы.