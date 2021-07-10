ЕС закупил достаточно вакцин, чтобы до конца июля полностью привить 70% населения

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European Parliament / Flickr

Европейский Союз получил достаточно доз вакцин от коронавируса, чтобы до конца июля привить 70% взрослого населения. Параллельно в ЕС запустили вакцинацию детей и подростков.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Европейский Союз сдержал свое слово. В эти выходные мы доставили странам-членам достаточно вакцин, чтобы в этом месяце полностью привить не менее 70% взрослого населения ЕС. К завтрашнему дню доставят около 500 миллионов доз», — отметила глава Еврокомиссии.

Теперь государства-члены ЕС должны сделать все возможное, чтобы увеличить количество привитых граждан — вакцины для этого у них есть.

Отметим, что ЕС закупил:

330 миллионов доз вакцины BioNTech-Pfizer;

100 миллионов — AstraZeneca;

50 миллионов — Moderna;

20 миллионов — Johnson & Johnson.

Все препараты, кроме Johnson & Johnson, требуют двух доз для достижения максимальной эффективности. Сейчас в ЕС 44,1% взрослых (старше 18 лет) вакцинированы полностью.