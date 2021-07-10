Южная Корея третий день подряд фиксирует рекордное количество новых больных коронавирусом

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В Южной Корее 9 июля зарегистрировали наибольшее суточное количество новых больных коронавирусом. Рекордные показатели фиксируют третий день подряд.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные на 10 июля от Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний.

За сутки 9 июля Южная Корея выявила 1 378 новых случаев коронавируса. Предыдущий рекорд был 8 июля — 1 316 заболевших.

В связи с этим в столице Сеуле и в других регионах с 12 июля усилят карантин. Людям советуют оставаться дома как можно дольше, а общественные собрания после 18:00 ограничиваются двумя участниками (раньше было 4).

Что касается вакцинации, то полностью ее завершили около 11% из 52-миллионного населения Южной Кореи. Страна стремится достичь коллективного иммунитета к ноябрю. К сентябрю 70% населения должны получить хотя бы одну дозу вакцины.

В начале пандемии коронавируса Южная Корея сделала ставку на два метода: масштабное тестирование населения и оперативное отслеживание контактов инфицированных. При этом власти ни разу не вводили полный локдаун ни в одном из городов и регионов, чтобы не навредить экономике. Всего с начала пандемии по состоянию на 10 июля в Южной Корее зафиксировали 166 722 случаи коронавируса, 2 038 заболевших умерли.