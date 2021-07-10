Глава ОП Ермак вместе с заместителем Госсекретаря США Нуланд обсудили предстоящую встречу Зеленского и Байдена
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Сергей Моргунов / «Бабель»
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел 9 июля телефонную беседу с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Среди тем разговора — предстоящая встреча президентов двух стран.
Об этом сообщает Офис президента Украины 10 июля.
Они обсудили «актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение» предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Когда именно он состоится — неизвестно.
Кроме этого, Ермак и Нуланд говорили о реформах Украины в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления, а также последствия реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».
- 16 июня в Женеве состоялась встреча Байдена и Путина, на которой они обсудили Украину, кибератаки, российско-американские отношения, Арктику и другие вопросы.
- Байден на итоговой пресс-конференции рассказал, что заявил лидеру России о полной поддержке Украины и готовности реагировать на атаки против союзников. Путин по итогам встречи был более многословным. Он сказал, что темы Украины он с Байденом касались, но «не очень подробно».
- Сразу после этой встречи Ермак поговорил по телефону с Нуланд — тогда она подчеркнула непоколебимую преданность США принципу «Никаких договоренностей об Украине без Украины» на переговорах с Россией и любыми другими странами».