SpaceX создала третью беспилотную плавучую посадочную платформу. Маск показал видео

Американская космическая компания SpaceX создала третью беспилотную плавучую посадочную платформу, которую назвали A Shortfall of Gravitas (ASOG).

Автономная платформа предназначена для мягкой посадки ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy. Станция будет работать на Восточном побережье США вместо своей предшественницы Of Course I Still Love You (отправили работать на Западное побережье). ASOG будет использоваться в паре с платформой Just Read the Instructions.

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter видео работы ASOG.