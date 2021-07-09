Российский рэппер Моргенштерн заявил, что въехал в Украину
- Автор:
- Олег Панфилович
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Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил, что въехал на территорию Украины.
Об этом он сообщил в своем Instagram.
На видео рэпер вместе со своей девушкой остановился в поле с подсолнухами. Затем они ехали на авто по трассе. «Медовый месяц продолжается. Мы в Украине», — сказал Моргенштерн.
В пресс-службе Службы безопасности Украины «Бабелю» не смогли подтвердить, или опровергнуть въезд музыканта в Украину.
29 апреля Министерство культуры Украины внесло российского рэпера Моргенштерна в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В ведомстве сообщили, что получили соответствующее письмо от СБУ. В «черный список» российского рэпера внесли 28 апреля.
- В июне в Окружной административный суд города Киева поступил иск Моргенштерна, который хочет обжаловать решение СБУ о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
- В декабре 2019 выступление Моргенштерна в Одессе завершилось скандалом из-за того, что он решил выйти на сцену несмотря на объявленный траур из-за пожара, который произошел в Одесском колледже экономики и унес жизни восьми человек. Моргенштерн назвал траурные мероприятия «показухой».