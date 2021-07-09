Российский рэппер Моргенштерн заявил, что въехал в Украину

Новости

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил, что въехал на территорию Украины.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

На видео рэпер вместе со своей девушкой остановился в поле с подсолнухами. Затем они ехали на авто по трассе. «Медовый месяц продолжается. Мы в Украине», — сказал Моргенштерн.

В пресс-службе Службы безопасности Украины «Бабелю» не смогли подтвердить, или опровергнуть въезд музыканта в Украину.

29 апреля Министерство культуры Украины внесло российского рэпера Моргенштерна в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В ведомстве сообщили, что получили соответствующее письмо от СБУ. В «черный список» российского рэпера внесли 28 апреля.