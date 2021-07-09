В Офисе президента назначили нового руководителя Службы информполитики

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УНИАН

На место руководителя Службы информационной политики Офиса президента вместо Александра Курдиновича назначили советницу министра развития общин и территорий Наталью Дмитренко.

Об этом «Бабелю» рассказал источник в Офисе президента.

По его словам, Дмитренко начала работать через несколько недель после увольнения Курдиновича в декабре 2020 года.

До прихода в ОП Курдинович работал заместителем главы и главой Госкомтелерадио и возглавлял комиссию по вопросам защиты общественной морали во времена президентства Виктора Ющенко.

О том, что Курдинович работает в Офисе президента, «Бабель» случайно узнал из письма заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко в июле 2020 года. В нем он просил глав обладминистраций правильно рассказывать о программе президента «Большая стройка», брендировать транспорт, спецтехнику и так далее. Отчитываться о работе местная власть должна была Курдиновичу.

Его увольнение советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил недостаточной компетентностью. «Он занимался «регионалкой». Мы хотели все, что мы проговариваем тут в Офисе президента, заносить хорошо вниз, по регионам. К сожалению, тот объем сигнала, который я бы хотел чтобы ушел, не ушел, вот и все», — сказал Подоляк.