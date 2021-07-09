Китай убрал гигантских панд из перечня животных, которые находятся под угрозой исчезновения

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Instagram / Ocean Park

Китайские чиновники заявили, что гигантские панды больше не классифицируются как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Их количество в дикой природе уже достигло 1 800, но вид, как и раньше, считается уязвимым.

Об этом сообщает BBC.

Эксперты говорят, что Китаю удалось спасти свое культовое животное благодаря долгосрочным усилиям по сохранению — так, например, власть высаживает бамбуковые леса (бамбук составляет около 99% рациона панд, без него они могут голодать).

«Последнее обновление классификации отражает улучшение условий их жизни и усилия Китая по сохранению их среды обитания», — сказал глава департамента природы и охраны окружающей среды Министерства экологии.

Китайские пользователи социальных сетей были в восторге от этой новости, заявив, что это доказательство того, что усилия по сохранению окружающей среды того стоят.

Отметим, что в 2016 году Международный союз охраны природы исключил панд из списка исчезающих видов, но он все еще оставался уязвимым. Однако тогда китайские официальные лица обжаловали это решение, заявив, что оно может ввести людей в заблуждение и заставить их поверить в то, что можно ослабить усилия по сохранению вида.

Китай считает панд национальным достоянием. В свое время власть выбрала их для «живого подарка» с политическим подтекстом — животных дарили другим дружественным странам. Большая панда является уязвимым видом, ее популяция и уровень рождаемости постоянно уменьшаются — как в дикой природе, так и при содержании в неволе. Главными угрозами выживанию больших панд в дикой природе является дальнейшая потеря естественной среды обитания — бамбуковые леса, где они живут, массово вырубают. Еще одна опасность — очень низкий уровень рождаемости как в неволе, так и в дикой природе.