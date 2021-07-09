В Арабских Эмиратах открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга. В нем есть «подводный город» и киностудия
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубай открылся еще один (кроме Бурдж Халифы) рекордный аттракцион — самый глубокий в мире бассейн для дайвинга. Его глубина 60 метров, он является частью нового аттракциона Deep Dive Dubai. До этого самым глубоким был бассейн в Польше — 45 метров.
Об этом говорится на сайте аттракциона, а также пишет CNN.
Бассейн Deep Dive Dubai наполнили 14 миллионами литров пресной воды — это объем шести бассейнов олимпийского размера. Температура воды поддерживается на уровне +30 °С, что является комфортной температурой для тонкого гидрокостюма или купальника.
27 июня Книга рекордов Гиннеса присвоила ему титул «Самый глубокий бассейн для дайвинга». Сейчас объект открыт только по приглашению, но откроется для публики в конце этого года. Наследный принц Дубая был одним из первых его посетителей.
Бассейн расположен в сооружении в форме устрицы площадью 1 500 квадратных метров. Самая большая «звезда» Deep Dive Dubai — это «подводный город». Дайверы могут исследовать его «заброшенные» квартиры. Бассейн также служит подводной киностудией — крупнейшей в своем роде в регионе. Рядом на объекте есть редакционная комната для СМИ.
Deep Dive Dubai предлагает курсы как для начинающих, так и для сертифицированных дайверов. Они также могут самостоятельно исследовать бассейн и подводный город после экскурсии с одним из гидов. Современные системы освещения и звука установили так, чтобы создать различную атмосферу под водой. Также в бассейне установили для безопасности дайверов 56 камер.
В дайвинг-комплексе также есть ресторан с большими окнами и телевизионными экранами, что позволяет семьям и друзьям, которые не занимаются дайвингом, наблюдать за тем, что происходит, с суши.
Однако бассейн предупреждает: вершину Бурдж Халифы нельзя посещать сразу после дайвинга. Из-за давления надо подождать 18 — 24 часа, прежде чем подниматься на высоту более 300 метров. Однако после небоскреба можно заниматься дайвингом.
- Арабские Эмираты открыты для украинских туристов. Для въезда в страну необходимо предоставить результат ПЦР-теста и сдать тест во время пребывания в стране.