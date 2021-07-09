В Турции опубликовали результаты исследований вакцины CoronaVac. Эффективность — 83%

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Каролина Ускакович / Антон Пчелкин / «Бабель»

В Турции обнародовали результаты третьей фазы исследований китайской вакцины CoronaVac. Она оказалась эффективной на 83,5% в предотвращении коронавирусной болезни с симптомами, и на 100% — в госпитализации.

Соответствующие данные опубликованы в авторитетном международном медицинском издании The Lancet.

Авторы исследования выбрали 10 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет. 6,6 тысячи из них получили вакцину, а 3,5 тысячи — плацебо. Исследование проходило с 14 сентября 2020 по 5 января 2021 года.

В результате спустя более 14 дней после введения второй дозы вакцины коронавирусом с симптомами заболели 9 человек из тех, кто получили препарат, и 32 человека из тех, кто получили плацебо.

В то же время ни один из группы тех, кто получил вакцину, в больницу не попал. Авторы отмечают, что у 90% участников вакцина стимулировала выработку антител.

Но ученые подчеркивают, что это исследование проводилось до появления новых, более заразных и опасных штаммов, а поэтому точных данных о том, насколько эффективна вакцина CoronaVac от них, пока нет.