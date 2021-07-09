Рисунок Леонардо да Винчи продали на аукционе за рекордную сумму

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Christie's

На лондонском аукционе Christieʼs за рекордные $12,1 миллиона продали рисунок головы медведя Леонардо да Винчи. Работу размером 7 х 7 сантиметров художник нарисовал в начале 1480-х годов.

Об этом сообщил аукционный дом Christieʼs, а детали уже рассказывает BBC.

Это один из восьми рисунков итальянского мастера эпохи Возрождения, которые до сих пор находятся в частной собственности. Рисунок выполнен серебряной иглой на бумаге розово-бежевого оттенка. Технике такого рисунка Леонардо да Винчи научился у флорентийского художника Андреа дель Верроккьо. Кто именно его приобрел — неизвестно.

Christie's

Эскиз ранее принадлежал британскому художнику и коллекционеру сэру Томасу Лоуренсу, а в 1860 году его продали на аукционе Christieʼs за $345.

Предыдущий рекорд стоимости рисунка да Винчи установили в 2001 году. Тогда его картину «Конь и Всадник» продали за $11,2 миллиона.